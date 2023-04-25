MYP'li Göçmen'in mutlu günü

Milli Yol Partisi (MYP) Genel Başkan Yardımcısı Şevket Göçmen’in kardeşi Sezer Göçmen dünya evine girdi.

Birsen ve Duran Akdağ’ın kızları Fethiye ile Döne ve Rüştü Göçmen çiftinin çocukları Sezer’in düğün törenine siyasi parti temsilcileriyle birlikte çok sayıda vatandaş katıldı. MYP Genel Başkanı ve parti yönetim ekibi de düğüne katılarak çiftin mutlu günlerinde yanlarında bulundu. MYP Genel Başkan Yardımcısı Şevket Göçmen, misafirlerini kapıda karşıladığı düğünde misafirlere yöresel ikramlarda bulunuldu.

MYP Genel Başkanı Çayır ise genç çift ile halay çekti.