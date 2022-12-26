N Kolay Kayseri Ulaşım Mobil Uygulaması’na üye olanlara 4 biniş hediye

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. tarafından 8 Nisan 2022 tarihinde N Kolay Kayseri Ulaşım Mobil Uygulaması kamuoyuna tanıtıldı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş., Aktifbank N Kolay iş birliği ile uygulamanın daha çok kullanılması ve geniş kitleye ulaşması için yeni bir kampanya başlattı. Kampanyaya göre N Kolay Kayseri Ulaşım Mobil Uygulamasını indirip, ilk kez üye olan her vatandaşa 4 biniş karşılığı 26 TL hediye edilecek. Kampanya 31 Aralık tarihine kadar geçerli olacak.

N KOLAY KAYSERİ ULAŞIM MOBİL UYGULAMASI

Kayseri Ulaşım A.Ş. 340 bayi, 17 özel gişe ve 80 otomatik bilet dolum makinası ile hizmet verirken, toplam 437 fiziki noktada Kayserililer, bilet teminini yapabiliyor. Gelişen teknoloji ile birlikte bilet gişelerine gitmeden N Kolay Kayseri Ulaşım Mobil Uygulaması’ndan da tüm işlemler yapılabiliyor. N Kolay ile kullanıcılar istediği yerden kolayca müşteri olabiliyor, para transferi ve ödeme işlemlerini ücretsiz olarak gerçekleştirebiliyor. Uygulamaya üye olan vatandaşlar, kart bakiyelerini görüntüleyip, kart olmadan kullanabiliyor.

31 Aralık tarihine kadar sürecek kampanyanın detaylarına https://www.nkolay.com/kampanyalar/n-kolay-kayseri-ile-4-binis-hediye adresinden ulaşılabilir.