N Kolay Kayseri Ulaşım Mobil Uygulaması'na üye olanlara 4 biniş hediye

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından N Kolay Kayseri Ulaşım Mobil Uygulaması'na ilk kez üye olan vatandaşlara, 4 biniş ücretsiz biniş imkânı verilecek. 

PAYLAŞ
  • 26.12.2022 16:19
  • Güncelleme: 26.12.2022 16:19
  • 50
N Kolay Kayseri Ulaşım Mobil Uygulaması'na üye olanlara 4 biniş hediye

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. tarafından 8 Nisan 2022 tarihinde N Kolay Kayseri Ulaşım Mobil Uygulaması kamuoyuna tanıtıldı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş., Aktifbank N Kolay iş birliği ile uygulamanın daha çok kullanılması ve geniş kitleye ulaşması için yeni bir kampanya başlattı. Kampanyaya göre N Kolay Kayseri Ulaşım Mobil Uygulamasını indirip, ilk kez üye olan her vatandaşa 4 biniş karşılığı 26 TL hediye edilecek. Kampanya 31 Aralık tarihine kadar geçerli olacak. 

N KOLAY KAYSERİ ULAŞIM MOBİL UYGULAMASI 

Kayseri Ulaşım A.Ş. 340 bayi, 17 özel gişe ve 80 otomatik bilet dolum makinası ile hizmet verirken, toplam 437 fiziki noktada Kayserililer, bilet teminini yapabiliyor. Gelişen teknoloji ile birlikte bilet gişelerine gitmeden N Kolay Kayseri Ulaşım Mobil Uygulaması’ndan da tüm işlemler yapılabiliyor. N Kolay ile kullanıcılar istediği yerden kolayca müşteri olabiliyor, para transferi ve ödeme işlemlerini ücretsiz olarak gerçekleştirebiliyor. Uygulamaya üye olan vatandaşlar, kart bakiyelerini görüntüleyip, kart olmadan kullanabiliyor. 

31 Aralık tarihine kadar sürecek kampanyanın detaylarına https://www.nkolay.com/kampanyalar/n-kolay-kayseri-ile-4-binis-hediye adresinden ulaşılabilir.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
KTO Yargıtay Üyelerine Kayseri tarihinin güzelliklerini tanıttı

KTO Yargıtay Üyelerine Kayseri tarihinin güzelliklerini tanıttı

Piyango ve Yılbaşı kutlamak haramdır

Piyango ve Yılbaşı kutlamak haramdır

Başkan Yalçın: 'Asgari ücretin 8 bin 500 TL olması çalışanlarımızı rahatlattı'

Başkan Yalçın: 'Asgari ücretin 8 bin 500 TL olması çalışanlarımızı rahatlattı'

İldem'den KUMSmall'a 30 kilometrelik kesintisiz ulaşım

İldem’den KUMSmall’a 30 kilometrelik kesintisiz ulaşım

İncesu'da yüz güldüren davranış

İncesu’da yüz güldüren davranış

Polis ekipleri 1 haftada 27 aranan şahsı yakaladı

Polis ekipleri 1 haftada 27 aranan şahsı yakaladı

Çok Okunanlar
1
İntihar öncesi SON paylaşım

İntihar öncesi SON paylaşım

2
Hayırsever iş insanı Mehmet Altun: 'Kayserililer için bugün övünülecek hal'

Hayırsever iş insanı Mehmet Altun: “Kayserililer için bugün övünülecek hal”

3
İstanbul'da Kayseri rüzgarı

İstanbul'da Kayseri rüzgarı

4
'Sigara pankreas kanseri açısından önemli bir risk faktörü'

'Sigara pankreas kanseri açısından önemli bir risk faktörü'

5
Sağlık Bakanlığı'na 42 bin 500 personel alınacak, başvurular başladı

Sağlık Bakanlığı’na 42 bin 500 personel alınacak, başvurular başladı

6
Karın içi sıcak kemoterapi HIPEC kanser hastalarına konfor sağlıyor

Karın içi sıcak kemoterapi HIPEC kanser hastalarına konfor sağlıyor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Altında Noel tatili sakinliği yaşanıyor

Altında Noel tatili sakinliği yaşanıyor

Çatakdere'de ilk doğalgaz yandı

Çatakdere'de ilk doğalgaz yandı

DAHA FAZLA
N Kolay Kayseri Ulaşım Mobil Uygulaması'na üye olanlara 4 biniş hediye

N Kolay Kayseri Ulaşım Mobil Uygulaması’na üye olanlara 4 biniş hediye

Kursu başarıyla tamamlayan 108 kişi hakem oldu

Kursu başarıyla tamamlayan 108 kişi hakem oldu

Güven timleri bir haftada 2 bin 58 kişiyi sorguladı

Güven timleri bir haftada 2 bin 58 kişiyi sorguladı

Müsiad Asgari ücretten memnun

Müsiad Asgari ücretten memnun

Yılbaşında Erciyes'ta oteller dolu olacak

Yılbaşında Erciyes'ta oteller dolu olacak