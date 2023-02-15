Nafile HAC ve UMRE paraları Depremzedeye

Dünya Müslüman Alimler Birliği genel sekreteri Ali Muhiyddin el-Karadaği yaptığı açıklamada zekat ve sadaka verilecek kişiler arasında depremzedelerin önceliği olduğunu, gelecekte verilmesi gereken sadakaların zekatların günü gelmemiş olsa bile gerekirse erken alınarak Türkiye'deki depremzedelere verilebileceğini, depremzede zengin olsa bile yine zekat verilebileceğini onların kur'an'daki yolcular statüsünde olduğunu belirtti.

Ayrıca nafile hacca niyet edenlerin ve umreye niyet edenlerin ayırdıkları parayı depremzedelere göndermesi gerektiğini çünkü bu depremzedelere yardımın farz olduğunu belirtti.

Ayrıca İslam ülkeleri hükümetlerinin de yardım göndermesinin farz olduğunu taziye mesajlarıyla geçiştirmelerinin caiz olmadığını ifade etti.

Ayrıca deprem vesilesiyle günahlarımıza Tevbe etmemiz ettiğini belirtti bununla birlikte de bazı vaizleri bu deprem felaketinin insanların günahlarının cezası olduğu şeklindeki ifadelerini de eleştirdi. Depremin Allah'ın ayetlerinden bir ayet, doğal ve ilmi bir olay olduğunu depreme karşı karşı gereken tedbirlerin alınması gerektiğini vurguladı.