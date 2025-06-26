Nakil aracından firar eden 17 yaşındaki hükümlü yakalandı
Kayseri'de nakil aracından firar eden E.G. (17) isimli suça sürüklenen çocuk saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda nakil aracından firar eden şahsın saklandığı adrese operasyon düzenlendi. Bu kapsamda hakkında "hırsızlık" suçundan 30 yıl 3 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.G. (17) isimli suça sürüklenen çocuk saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.
KAYSERİ (1HA)- Kayseri’de nakil aracından firar eden E.G. (17) isimli suça sürüklenen çocuk saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda nakil aracından firar eden şahsın saklandığı adrese operasyon düzenlendi. Bu kapsamda hakkında "hırsızlık" suçundan 30 yıl 3 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.G. (17) isimli suça sürüklenen çocuk saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.