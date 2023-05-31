Nakliyeciler Sitesi’nde kavga

Olay, Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesinde bulunan Nakliyeciler Sitesi’nde sabah saatlerinde meydana geldi. Bilinmeyen bir sebeple aralarında önceye dayanan husumet olduğu düşünülen iki grup arasında önce sözlü tartışma başladı. Silahın da gösterildiği kavgada yumruklar havada uçuştu. Darp nedeniyle yaralananlar oldu.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralananlara sağlık görevlileri müdahale etti. Kavga da polisin ve çevredekilerin araya girmesiyle sonlandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.