Nalçık Bulvarı’nda kaza: 6 yaralı

Kaza saat 23.00 sıralarında Nalçık Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücü G.B.’nin kullandığı araçla sürücü Ş.E.’nin kullandığı araç kaza yaptı. Meydana gelen kazada 1'i bebek 6 kişi yaralandı. Minibüsle hafif ticari aracın karıştığı trafik kazasında sürücü Ş.E. ve yolcu A.B., C.C.B., E.B., Y.B. ve A.N.M. hafif yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan araç sürücüsü ve yolcular ambulans ile hastaneye kaldırılırken polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.