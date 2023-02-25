Namaz kılarken depreme böyle yakalandı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depreme Kayseri'de namaz kılarken yakalanan vatandaşın ayakta durmakta güçlük çektiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

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  • 25.02.2023 19:37
  • Güncelleme: 26.02.2023 10:24
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Namaz kılarken depreme böyle yakalandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depreme Kayseri’de namaz kılarken yakalanan vatandaşın ayakta durmakta güçlük çektiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

6 Şubat tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesi olan 7.6 büyüklüğündeki deprem, 11 ili etkilerken Kayseri’de de şiddetli bir şekilde hissedildi. Bir fabrika çalışanının namaz kılarken depreme yakalanması da güvenlik kameralarınca kaydedildi. Bir süre namaz kılmaya devam eden vatandaşın, sarsıntının şiddetlenmesiyle ayakta durmakta güçlük çektiği görülürken o anlar saniye saniye güvenlik kameralarınca kaydedildi.

İHA

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