Namaz kılarken öldürülen Ş.T. defnedildi

Selçuklu Mahallesinde dün camide namaz kılarken Y.Ş. (32) tarafından öldürülen Ş.T. (63), defnedildi.

Namaz kılarken öldürülen Ş.T. defnedildi

Olay saat dün saat 16.45 sıralarında Melikgazi İlçesi Selçuklu Mahallesi Metin Yüksel Caddesi üzerinde bulunan bir camide meydana geldi. İddiaya göre Ş.T. isimli şahıs ikindi namazı kaldığı sırada daha önce tartışma yaşadığı komşusu Y.Ş. tarafından boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Ş.T.’nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Olayın şüphelisi Y.Ş. polis ekiplerine teslim oldu. Yaşamını yitiren Ş.T‘nin cenaze namazı bugün öğle namazına müteakip Hulusi Akar Camii’nde kılındıktan sonra naaşı Taşlıburun 5’inci Kapı’daki kabristana defnedildi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

'Uzay Araştırmalarının Dünü, Bugünü ve Geleceği' etkinliği düzenlendi
'Uzay Araştırmalarının Dünü, Bugünü ve Geleceği' etkinliği düzenlendi
Başkan Şahin: 'Ülkemizde cezaların caydırıcılığı yok insan sağlığı ile rahatlıkla oynanıyor'
Başkan Şahin: "Ülkemizde cezaların caydırıcılığı yok insan sağlığı ile rahatlıkla oynanıyor"
'Kaçak akım rölesi her evde olmalı'
“Kaçak akım rölesi her evde olmalı”
'Konut fiyatları artacak, gayrimenkul almanın tam zamanı'
“Konut fiyatları artacak, gayrimenkul almanın tam zamanı”
Boksör Hikmet'in hedefi Dünya Şampiyonasında Türk Bayrağı'nı dalgalandırmak
Boksör Hikmet’in hedefi Dünya Şampiyonasında Türk Bayrağı’nı dalgalandırmak
Namaz kılarken öldürülen Ş.T. defnedildi
Namaz kılarken öldürülen Ş.T. defnedildi
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!