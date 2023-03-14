Narenciye yüklü TIR devrildi: 2 yaralı

 Kayseri'nin İncesu ilçesi sınırlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

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  • 14.03.2023 16:30
  • Güncelleme: 14.03.2023 16:30
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Narenciye yüklü TIR devrildi: 2 yaralı

Kayseri-Adana Karayolu İncesu ilçesi sınırları üzerinde meydana gelen kazada narenciye yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu devrildi. Kazayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan 2 kişiye olay yerinde müdahale yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Polis ise çevrede güvenlik önlemi alarak kazayla ilgili inceleme başlattı.

1ha

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