Narin: 'CHP'nin tabanı dağılacak'

Yeniden Refah Partisi Kayseri Milletvekili Adayı Önder Narin, CHP’li seçmenin Kayseri’de milletvekili aday listesine tepkili olduğunu söyleyerek, “CHP’nin tabanı dağılacak” dedi.

Narin, gündeme ilişkin yaptığı açıklamada, 14 Mayıs’ta yapılacak olan seçimlere değindi. CHP listelerine CHP’li adayların konmadığını, bundan dolayı CHP’li seçmenin partisine oy vermeyeceğini kaydeden Yeniden Refah Partisi Kayseri Milletvekili Adayı Önder Narin, “CHP’nin kendi seçmeni burada CHP’ye oy vermeyecek. CHP’li adaylar konmadı. Sanki CHP’ye değil de sağ partilere oy veriyormuş gibi bir düşünce içindeler. Dolayısıyla “Kılıçdaroğlu’na oyumuzu vereceğiz, milletvekilliğinde vermeyeceğiz” diyen CHP’li çok fazla. CHP’nin tabanı dağılacak. Kimisi sol kesimi temsil eden Muharrem İnce’ye gidecek. Diğer partilere gidecek. Bize gelen çok fazla oy var. Nispet yapacaklar. Biz Saadet Partisi ile Galatasaray ile Fenerbahçe gibi sahada algılandığımız için onun rakibi sahada Yeniden Refah Partisi. Dolayısıyla “ona oy verelim” gibi bir düşünce var. Çok büyük bir kesimi bize verecek. Çünkü bana dönüşler var, arayanlar var. “Oyumuz sizde” diyenler var. CHP’li bir adayın olmaması çok tepki çekti” ifadelerini kullandı.

“Millet İttifakı mitinge göre 1 vekil çıkarıyor”

CHP’nin hafta sonu düzenlediği mitinge değinen Narin, “Mitini gördünüz. Çok abarttıkları miting de 20 bin kişi yoktu. 20-25 bin arası bir katılım vardı. CHP olarak düşünürsek iyi düşünülebilir ama 5 tane parti var. 5 partinin toplamı 20 binse meydanda, o zaman partinin toplamı 100 bin oy eder. Tabi hepsi verirse. 1 milletvekili yapıyor” dedi.

“İddiamızı sürdürüyoruz. Kayseri’de ya 2. Parti olacağız yada 3’üncü parti olacağız”

Yeniden Refah Partisi’nin Kayseri’de 2’inci veya 3’üncü parti olacağının altını çizen Önder Narin, “Seçmen şuanda kime oy vereceğini halen gizliyor. Renkli bir daha var. o kadar seçimle uğraştım, milletvekili adayı olarak seçime ilk defa giriyorum ama ben bu kadar seçmenin renkli olduğu, seçimlerin belli olmadığı bir seçime giriyorum. Biz burada 5 milletvekili de alabiliriz, sıfır milletvekili de alabiliriz. Aynı şekilde diğer partilerde. AK Parti’de buna dahil. 8 tane vekil alabilirler, hiç almayabilirlerdi. Böyle bir seçim. İnsanları çözemiyorsunuz. Dönüşlerden biliyorsunuz ki, biraz nereye vereceği belli oluyor. Bizim en büyük avantajımız Erbakan hocamız ve Fatih Erbakan’ın sergilediği tavırlar. Bizim makam mevki gözetmeksizin Cumhur İttifakı’na girmemiz tabanda bize gerçekten dönüşler var. kızanlar çok fazla. Bunu seçim akşamı göreceğimiz Bizde ne kadar oy alacağımızı bilmiyoruz. Biz Yeniden Refah Partisi olarak halen iddiamızı sürdürüyoruz. Ya 2. Parti olacağız yada 3’üncü parti olacağız. Bu konuda çok iddiam var. şuanda 2’inci ve 3’üncü partiler ne alacak bakacağız” diye konuştu.