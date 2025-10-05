Narko-Asayiş uygulamasında 33 şahıs yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen Şehit İbrahim Birol-15 eş zamanlı Narko-Asayiş uygulamaları kapsamında 33 aranan şahıs yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 782 personelin katılımıyla il genelinde toplam 125 noktada Şehit İbrahim Birol-15 eş zamanlı Narko-Asayiş uygulamaları gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda, 9 bin 400 şahıs ve 2 bin 854 araç sorgusu yapılırken 41 park ve 98 umuma açık alan kontrol edildi.

Ayrıca 33 aranan şahıs yakalanırken, 8 yoklama kaçağı şahsa gerekli işlemler yapıldı. Yapılan aramalarda, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet kuru sıkı tabanca, 30 adet fişek ele geçirildi. 1 sürücüye alkollü araç kullanmaktan işlem yapılırken 2 araç trafikten men edildi.

Haber Merkezi

