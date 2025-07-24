Narko-Asayiş uygulamasında 57 aranan şahıs yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından tüm birimlerden 152 ekip ve 663 personelin katılımıyla gerçekleştirilen Narko-Asayiş uygulamalarında; 5 bin 671 şahıs ve bin 578 oto sorgusu yapıldı. 137 umuma açık alan kontrol edildi.

Çeşitli miktarlarda narkotik madde ele geçirilerek ilgili şahıslar hakkında da gerekli adli işlemler başlatıldı.

Yapılan operasyonlarda 57 aranan şahıs yakalandı, 20 yoklama kaçağı/bakaya şahsa gerekli işlemler yapıldı ve 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. 1 araç da trafikten men edildi.