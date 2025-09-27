Narko-Asayiş uygulamasında 74 şahıs yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen Şehit İbrahim Birol-14 eş zamanlı Narko-Asayiş uygulamaları kapsamında 74 aranan şahıs yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 755 personelin katılımıyla il genelinde toplam 63 noktada Şehit İbrahim Birol-14 eş zamanlı Narko-Asayiş uygulamaları gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda, 13.921 şahıs ve 6.123 araç sorgusu yapılırken 51 park ve 52 umuma açık alan kontrol edildi. Çeşitli miktarlarda narkotik madde ele geçirilerek 8 şahıs hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.

Ayrıca 74 aranan şahıs yakalanırken, 10 yoklama kaçağı şahsa gerekli işlemler yapıldı. Yapılan aramalarda, 1 adet ruhsatsız tüfek,     1 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet kapsam dışı bıçak, 4 adet yakalama hacizli oto ele geçirildi ve 3 araç trafikten men edildi.

