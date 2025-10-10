Narko-Okul uygulamasında 14 kişi sorgulandı

Kayseri'de narkotik ekiplerince Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi civarında okul ve çevresinde okulla ilgisi olmayan şahıslara yönelik yapılan Narko-Okul Uygulamasında 14 şahıs sorgulandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi civarında okul ve çevresinde okulla ilgisi olmayan şahıslara yönelik yapılan Narko-Okul Uygulamasında 14 şahıs sorgulandı. Ayrıca, Narko Gençlik projesi kapsamında; Erciyes Üniversitesi Yeşilay Kulübü tarafından düzenlenen etkinlikte 50 öğrenciye, ‘Narko Kaan’ projesi kapsamında; Kayseri Park AVM Güvenlik görevlilerine yönelik 39 kişiye gerekli bilgilendirmeler yapıldı.

Haber Merkezi

