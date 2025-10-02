Narko-Okul uygulamasında 15 araç 57 şahıs sorgulandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Türkan Altun ve Avukat Mehmet Altun Anadolu Lisesi ve Sabahattin Hıfzı Gözübüyük İmamhatip Ortaokulu civarında 2 gün boyunca okul ve çevresinde, okulla ilgisi olmayan şahıslara yönelik yapılan Narko-Okul Uygulamalarında 15 araç ve 57 şahıs sorgulandı.

Yapılan açıklamada, “Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi bağımlılık yapan maddelerden uzak tutarak, sağlıklı ve güçlü bir gelecek inşa edeceğiz” denildi.