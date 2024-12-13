Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kadir Has Anadolu Lisesi ve çevresinde, okulla ilgisi olmayan şahıslara yönelik yapılan Narko-Okul uygulamasında 17 araç ve 29 şahıs sorgulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi, bağımlılık yapan maddelerden uzak tutarak sağlıklı ve güçlü bir gelecek inşa edeceğiz." denildi.