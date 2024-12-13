  • Haberler
  • Asayiş
  • Narko-Okul uygulamasında 17 araç ve 29 şahıs sorgulandı

Narko-Okul uygulamasında 17 araç ve 29 şahıs sorgulandı

Narko-Okul uygulamasında 17 araç ve 29 şaayseri'de Narko-Okul uygulamaları kapsamında 17 araç ve 9 şahıs sorgulandı.

Narko-Okul uygulamasında 17 araç ve 29 şahıs sorgulandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kadir Has Anadolu Lisesi ve çevresinde, okulla ilgisi olmayan şahıslara yönelik yapılan Narko-Okul uygulamasında 17 araç ve 29 şahıs sorgulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi, bağımlılık yapan maddelerden uzak tutarak sağlıklı ve güçlü bir gelecek inşa edeceğiz." denildi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Talas'ta bağ evi bahçesinde öldürülen M.D.'nin cinayet zanlısı A.C.: 'Yere doğru ateş ettim'
Talas’ta bağ evi bahçesinde öldürülen M.D.’nin cinayet zanlısı A.C.: “Yere doğru ateş ettim”
Hafta sonu Kayseri'de hava durumu
Hafta sonu Kayseri'de hava durumu
Erciyes Üniversitesi'nin UI Greenmetric 2024 Yılı Başarısı
Erciyes Üniversitesi'nin UI Greenmetric 2024 Yılı Başarısı
MHP'li Özdemir'den RTÜK Bütçesi Üzerine Çarpıcı Açıklamalar
MHP'li Özdemir'den RTÜK Bütçesi Üzerine Çarpıcı Açıklamalar
AFAD'ın 215 bin konteyneri öğrencilere yurt olacak
AFAD'ın 215 bin konteyneri öğrencilere yurt olacak
Kayseri'de Çifte Cinayet Davasında karar çıktı
Kayseri'de Çifte Cinayet Davasında karar çıktı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!