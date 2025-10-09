Narko-Okul uygulamasında 3 araç ve 11 kişi sorgulandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Melikgazi Osman Düşüngel Ortaokulu civarında okul ve çevresinde okulla ilgisi olmayan şahıslara yönelik yapılan Narko-Okul Uygulamasında 3 araç ve 11 şahıs sorgulandı. Yapılan açıklamada “Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi bağımlılık yapan maddelerden uzak tutarak, sağlıklı ve güçlü bir gelecek inşa edeceğiz” denildi.