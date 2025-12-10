  • Haberler
Kayseri'de narkotik ekiplerince Yavuz Selim Ortaokulu civarında, okul ve çevresinde okulla ilgisi olmayan şahıslara yönelik yapılan Narko-Okul uygulamasında 3 araç ve 19 şahıs sorgulandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Yavuz Selim Ortaokulu civarında, okul ve çevresinde okulla ilgisi olmayan şahıslara yönelik yapılan Narko-Okul uygulamasında 3 araç ve 19 şahıs sorgulandı. Yapılan açıklamada, “Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi bağımlılık yapan maddelerden uzak tutarak, sağlıklı ve güçlü bir gelecek inşa edeceğiz” denildi.

