Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Yavuz Selim Ortaokulu civarında, okul ve çevresinde okulla ilgisi olmayan şahıslara yönelik yapılan Narko-Okul uygulamasında 3 araç ve 19 şahıs sorgulandı. Yapılan açıklamada, “Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi bağımlılık yapan maddelerden uzak tutarak, sağlıklı ve güçlü bir gelecek inşa edeceğiz” denildi.