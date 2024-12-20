Narko-Okul uygulamasında 32 kişi sorgulandı

Kayseri'de narkotik ekiplerince Ahmet Erdem Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve civarında okulla ilgisi olmayan şahıslara yönelik yapılan Narko-Okul Uygulamasında 11 araç ve 32 şahıs sorgulandı.

Narko-Okul uygulamasında 32 kişi sorgulandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ahmet Erdem Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve civarında, okul ve çevresinde okulla ilgisi olmayan şahıslara yönelik yapılan Narko-Okul Uygulamasında 11 araç ve 32 şahıs sorgulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi bağımlılık yapan maddelerden uzak tutarak, sağlıklı ve güçlü bir gelecek inşa edeceğiz” denildi.

Haber Merkezi

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