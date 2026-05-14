Narko-Okul uygulamasında 60 araç ve 144 şahıs sorgulandı



Kayseri’de narkotik ekiplerince okul ve çevrelerinde okulla ilgisi olmayan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 60 araç ve 144 kişi sorgulandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince okul ve çevrelerinde okulla ilgisi olmayan şahıslara yönelik Narko - Okul uygulaması gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmalarda 11 okul ve çevresi, 6 park ve çevresi kontrol edilirken, 60 araç ve 144 şahıs sorgulandı.