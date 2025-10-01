Narkotik ekipleri 1 ayda 1 kilogram skunk ele geçirdi

Kayseri'de narkotik ekiplerince 1 ay boyunca gerçekleştirilen çalışma neticesinde 1 kilo skunk, 582,22 gram narkotik, 496,52 gram metamfetamin ele geçirildi. Ele geçirilen suç unsurları ile ilgili olarak 136 olayda 211 şahıs hakkında yasal işlemler yapıldı, 9 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı. 44 şahıs ise adli makamlarca tutuklandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 1 Eylül - 30 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; 1 kilo skunk, 633,47 gram metamfetamin, 496,52 gram sentetik kannabinoid, 281,87 gram esrar, 582,22 gram kokain, 8 gram eroin, 88 adet ecstasy, 68 adet captagon, 298 adet hint keneviri, 312 adet sentetik hap, 5 adet tabanca, 5 adet tüfek, 95 adet dolu fişek, 4 adet hassas terazi, 6 bin 100 lira suçtan elde edilen para ele geçirildi.

Ele geçirilen suç unsurları ile ilgili olarak 136 olayda 211 şahıs hakkında yasal işlemler yapıldı, 9 şahsa adli kontrol tedbiri uygulanırken, 44 şahıs ise tutuklandı. Yakalama Müzekkeresi ile aranan 41 şahıs yakalandı, yakalanan 19 şahıs ilgili mahkemelerince serbest kaldı, 22 şahıs ise tutuklandı.

