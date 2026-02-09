  • Haberler
Kayseri'de narkotik ekiplerince 1 hafta boyunca gerçekleştirilen çalışmada 457,79 gram narkotik madde, 26 bin 339 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap ele geçirildi. Toplamda 22 operasyon kapsamında 38 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı, 17 şahıs Adli Makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Narkotik ekipleri 1 haftada 26 bin uyuşturucu ve uyarıcı hap ele geçirdi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 1 hafta boyunca yapılan çalışmalar neticesinde; Operasyonlarda toplamda; 457,79 gram narkotik madde, 26 bin 339 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 10 adet tabanca fişeği, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.
 Toplamda 22 operasyon kapsamında 38 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı, 17 şahıs Adli Makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Haber Merkezi

