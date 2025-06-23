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Narkotik ekipleri 1 haftada 47 kişi hakkında yasal işlem yaptı

Kayseri'de narkotik ekipleri son bir haftada yaptığı toplam 31 operasyonda yakalanan 47 şahıs hakkında yasal işlem uyguladı. Yapılan aramalarda ise 259,31 gram narkotik madde, 147 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap, 4 adet hassas terazi ele geçirildi.

Narkotik ekipleri 1 haftada 47 kişi hakkında yasal işlem yaptı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentin huzur ve güvenliğinin sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonlarda toplamda; 259,31 gram narkotik madde, 147 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap, 4 adet hassas terazi ele geçirildi.

Öte yandan toplamda 31 operasyon kapsamında 47 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılırken 8 şahıs ise adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Haber Merkezi

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