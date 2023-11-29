Narkotik ekipleri 14 kişiyi yakaladı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şehrin huzur ve güvenliğinin sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor bu kapsamda belirlenen adreslere yapılan operasyonlarda uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak ve ticaretini yapmak suçlarından dolayı 14 kişi yakalandı. Gözaltına alınan 14 kişi hakkında gerekli adli işlem yapıldı.