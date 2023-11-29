Narkotik ekipleri 14 kişiyi yakaladı
Kayseri'de narkotik ekipleri uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan kişilerin yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmada 14 kişiyi yakaladı.
- 29.11.2023 19:10
- Güncelleme: 29.11.2023 19:10
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şehrin huzur ve güvenliğinin sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor bu kapsamda belirlenen adreslere yapılan operasyonlarda uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak ve ticaretini yapmak suçlarından dolayı 14 kişi yakalandı. Gözaltına alınan 14 kişi hakkında gerekli adli işlem yapıldı.
1ha
İlk Yorum Yazan Sen Ol!
BUNLARA DA BAKIN