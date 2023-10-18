Narkotik ekipleri 45 bin 888 kişiye bilgilendirme yaptı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü kentin huzur ve güvenliğinin sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda narkotik ekipleri 2023 yılı içerisinde yürütülen proje faaliyetlerini açıkladı. 2023 yılı içerisinde gerçekleştirilen 421 etkinlikte 45 bin 888 kişiye ulaşarak uyuşturucu madde, uyuşturucu bağımlılığı ve narkotik suçlar konularında bilgilendirme yaptı. Ekipler, ‘En İyi Narkotik Polisi Anne’ projesi kapsamında gerçekleştirilen 151 etkinlikte 6 bin 262 kişiye bilgilendirme yaparken ‘Narkorehber’ projesi kapsamında gerçekleştirilen 58 etkinlikte 2 bin 957 kişiye bilgilendirme yaptı. ‘Narko Gençlik’ projesi kapsamında gerçekleştirilen 6 etkinlikte 345 kişiye bilgilendirme gerçekleştirildi.

Öte yandan ‘Narko Kaan’ projesi kapsamında gerçekleştirilen 13 etkinlikte 620 kişiye bilgilendirme yapılırken ‘Narko Nokta’ projesi kapsamında gerçekleştirilen 193 etkinlikte 35 bin 704 kişiye bilgilendirme gerçekleştirildi.