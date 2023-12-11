Narkotik ekipleri Kayseri'de 70 bin kişiyi bilgilendirdi
Kayseri'de narkotik ekipler uyuşturucu ve uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele kapsamında kent genelinde toplamda 70 bin kişiye ulaşarak bilgilendirme yaptı.
- 11.12.2023 11:04
- Güncelleme: 11.12.2023 11:04
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şehrin huzur ve güvenliğinin sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar doğrultusunda uyuşturucu ve uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele çerçevesinde kentteki tüm okullarda, KAYMEK, Kuran Kursları, alışveriş merkezleri, spor müsabakaları, kamu kurum ve sivil toplum kuruluşlarında ayrıca apartman toplantı salonlarında bilgilendirme ve farkındalık faaliyetleri gerçekleştirildi. Ekipler faaliyetler kapsamında 70 bin kişiye ulaşarak bilgi verdi.
1ha
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