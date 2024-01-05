Narkotik ekipleri ‘Narko Okul’ denetimi kapsamında 145 kişiyi sorguladı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ‘Narko Okul Denetimi’ çalışmaları kapsamında il genelindeki eğitim-öğretim kurumlarının etrafında, yakınlarında ve çevrelerinde park, bakkal, kafe ve benzeri yerlerde, okulların giriş ve çıkış saatleriyle eş zamanlı olmak üzere 145 şahsı sorguladı ve 6 işletmeyi de denetledi.