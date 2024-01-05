Narkotik ekipleri 'Narko Okul' denetimi kapsamında 145 kişiyi sorguladı

 Kayseri'de narkotik ekiplerinin okul yakınlarında ve çevrelerindeki işletmelerde, alanlarda yapmış olduğu faaliyetler sonucunda 145 kişi sorgulandı ve 6 işletme denetlendi.

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  • 05.01.2024 18:23
  • Güncelleme: 05.01.2024 18:23
Narkotik ekipleri 'Narko Okul' denetimi kapsamında 145 kişiyi sorguladı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ‘Narko Okul Denetimi’ çalışmaları kapsamında il genelindeki eğitim-öğretim kurumlarının etrafında, yakınlarında ve çevrelerinde park, bakkal, kafe ve benzeri yerlerde, okulların giriş ve çıkış saatleriyle eş zamanlı olmak üzere 145 şahsı sorguladı ve 6 işletmeyi de denetledi.

1ha

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