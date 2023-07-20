Narkotik ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Nevşehir’de ’uyuşturucu madde kullanma ve uyarıcı madde ticareti yapma’ suçundan gözaltına alınan 3 şahıs, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ’uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak’ ve ’uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti’ suçlarına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda; çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 10 adet sentetik ecza, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait çok sayıda mermi, 2 adet ruhsatsız tüfek ve 33 bin 120 TL nakit para ele geçirildi.

Çalışma sonucunda 22 şahıs hakkında işlem yapılırken 3 şahıs ise sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.