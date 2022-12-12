Narkotik ekipleri zehir tacirlerine göz açtırmıyor

Kayseri'de polis ekiplerinin son bir haftada yaptığı çalışmalarda 85 uyuşturucu satıcısı yakalanırken, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

PAYLAŞ
  • 12.12.2022 20:38
  • Güncelleme: 13.12.2022 12:21
Narkotik ekipleri zehir tacirlerine göz açtırmıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de polis ekiplerinin son bir haftada yaptığı çalışmalarda 85 uyuşturucu satıcısı yakalanırken, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde ticareti yapan ve ‘torbacı’ olarak tabir edilen şahısların yakalanmasına yönelik kent genelinde çalışmaları aralıksız devam ediyor. Ekipler tarafından son bir haftada yapılan çalışmalarda toplam 85 uyuşturucu satıcısı yakalandı. Gözaltına alınan şahısların ikamet, iş yerleri ve araçlarında yapılan aramalarda yüklü miktarda uyuşturucu madde, hassas terazi ve ruhsatsız tabancalar ele geçirildi.

galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Melikgazi'nin akıllı yazılım sistemleri ile daha hızlı çözümler

Melikgazi'nin akıllı yazılım sistemleri ile daha hızlı çözümler

Başkan Çolakbayrakdar: 'Kayseri'nin sosyal hayatına canlılık katıyoruz'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Kayseri'nin sosyal hayatına canlılık katıyoruz'

ERÜ, Dünyanın En Çevreci 86. Üniversitesi

ERÜ, Dünyanın En Çevreci 86. Üniversitesi

MHP'li Özdemir: 'Türkiye dünyanın merkezi hâline gelmiştir'

MHP'li Özdemir: 'Türkiye dünyanın merkezi hâline gelmiştir'

'Gezici Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği' Takdir topladı

'Gezici Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği' Takdir topladı

Mahalledeki çocuklar için kulüp binasını spor salonuna çevirdiler

Mahalledeki çocuklar için kulüp binasını spor salonuna çevirdiler

Çok Okunanlar
1
İntihar öncesi SON paylaşım

İntihar öncesi SON paylaşım

2
Silahlı kavgada 1'i ağır 2 yaralı

Silahlı kavgada 1’i ağır 2 yaralı

3
Hayırsever iş insanı Mehmet Altun: 'Kayserililer için bugün övünülecek hal'

Hayırsever iş insanı Mehmet Altun: “Kayserililer için bugün övünülecek hal”

4
İstanbul'da Kayseri rüzgarı

İstanbul'da Kayseri rüzgarı

5
Günlük kazancını , SMA hastası Hasan Çınar'a bağışladı

Günlük kazancını , SMA hastası Hasan Çınar’a bağışladı

6
ERÜ Hastaneleri Başhekimi Horozoğlu: 'Diyabet, önlenebilir halk sağlığı sorunudur'

ERÜ Hastaneleri Başhekimi Horozoğlu: 'Diyabet, önlenebilir halk sağlığı sorunudur'

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cephane gibi iş yerine jandarmadan operasyon

Cephane gibi iş yerine jandarmadan operasyon

KUMSMALL 12 Aralık Mağazacılar Gününü kutladı

KUMSMALL 12 Aralık Mağazacılar Gününü kutladı

DAHA FAZLA
Kazada savrulan otomobil ağaca çarparak durabildi

Kazada savrulan otomobil ağaca çarparak durabildi

Şehit ailelerinden Candan Erçetin konserine tepki

Şehit ailelerinden Candan Erçetin konserine tepki

Genç dostu Başkan, öğrencilerle buluştu

Genç dostu Başkan, öğrencilerle buluştu

Tırnak yeme alışkanlığının sebebi ve tedavi şekli

Tırnak yeme alışkanlığının sebebi ve tedavi şekli

Dursun Gürlek, 'Ayaklı Kütüphaneleri' anlatacak

Dursun Gürlek, 'Ayaklı Kütüphaneleri' anlatacak