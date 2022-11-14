Narkotik ekiplerinden 1 ayda 32 tutuklama

Kayseri'de narkotik polisi, zehir tacirlerine göz açtırmıyor. Bir ayda uyuşturucu ticareti ve kullanımına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 32'si tutuklandı. 

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  • 14.11.2022 11:24
  • Güncelleme: 14.11.2022 11:24
Narkotik ekiplerinden 1 ayda 32 tutuklama

Kayseri il Emniyet Müdürlüğü tarafından 1 – 31 Ekim 2022 tarihleri arasında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen çalışma verileri açıklandı. Yapılan operasyonlarda, ‘uyuşturucu ticareti yapmak’, ’uyuşturucu bulundurmak veya kullanmak’, ‘uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak veya özendirme’ suçlarından 176 olaya müdahale edildi. Gözaltına alınan toplam 241 kişi hakkında yasal işlem yapıldı. Haklarında işlem yapılan kişilerden 32’si tutuklanırken, 8’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca haklarında ‘uyuşturucu ticareti yapmak’, ‘uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak’ suçlarından da yakalama müzekkeresi ile aranan 42 kişi yakalandı. 

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda; 1 kilo 591 gram metamfetamin, 12 kilo 629 gram sentetik kannobinoid, 54 kilo 245 gram esrar, 10,45 gram eroin, 1 kilo 251 gram kokain, 4,75 gram Afyon Sakızı, 292 uyarıcı hap, 14 kırmızı reçeteye tabi sentetik hap, 3 tabanca, 3 tüfek, 51 dolu fişek, 12 hassas terazi ele geçirildi.

1ha

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