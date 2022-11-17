Narkotik ekiplerinden 1 günde 3 farklı operasyon: 13 gözaltı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından 1 gün içerisinde düzenlenen 3 farklı operasyonda 13 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

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  • 17.11.2022 14:52
  • Güncelleme: 17.11.2022 16:20
Narkotik ekiplerinden 1 günde 3 farklı operasyon: 13 gözaltı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de polis ekipleri tarafından 1 gün içerisinde düzenlenen 3 farklı operasyonda 13 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte düzenledikleri operasyonlar ile uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. 1 gün içerisinde kent merkezinde ve Pınarbaşı ilçesinde 3 farklı operasyon düzenleyen ekipler, 13 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda ise çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 9 Adet 9 mm tabanca fişeği ve 12 adet pompalı tüfek kartuşu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 13 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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İHA

Kayseri Gündem
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