Narkotik ekiplerinden 'UYUMA' bilgilendirmesi

Kayseri'de narkotik ekipleri Melikgazi Belediye Spor ve Olmpiacos Kadın Basketbol maçı öncesi yaklaşık 2 bin 500 kişiye 'Uyuma Aplikasyonu' hakkında bilgilendirerek Narkonokta faaliyeti kapsamında broşür dağıttı. 

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  • 12.10.2023 11:45
  • Güncelleme: 12.10.2023 11:46
Narkotik ekiplerinden 'UYUMA' bilgilendirmesi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şehrin huzur ve güvenliğinin sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Kadir Has Kongre Merkezi ve Spor Salonu’nda oynanan Melikgazi Belediye Spor ve Olmpiacos Kadın Basketbol takımları arasındaki müsabaka öncesinde Uyuşturucu ile Mücadele Aplikasyonu (UYUMA) hakkında anonsla bilgilendirme yaptı. 
Yaklaşık 2 bin 500 kişinin seyrettiği maçta ekipler vatandaşları ‘Uyuma Aplikasyonu’ hakkında bilgilendirerek Narkonokta faaliyeti kapsamında broşür dağıttı.

1ha

Kayseri Gündem
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