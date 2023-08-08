Narkotik, kumandayla açılan duvarda uyuşturucu tespit etti: 1 kişi tutuklandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında çalışmalara devam ediyor. Bu kapsamda narkotik ekiplerince sanayide bir adrese operasyon düzenlendi. İş yerinde detaylı arama yapan polis ekipleri iş yeri duvarına gizlenmiş özel düzenek karşısında şaşkına döndü. Uzaktan kumandayla açılan gizli bölme içerisinde 50 gram metamfetamin, 5 gram esrar maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Suç unsurlarıyla birlikte yakalanan 1 şüpheli ‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.