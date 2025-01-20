Narkotik operasyonlarında 18 kişi tutuklandı
Kayseri'de narkotik ekiplerince gerçekleştirilen 1 haftalık operasyon neticesinde 430,39 gram narkotik madde ele geçirildi. 27 operasyon kapsamında 38 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 1 hafta boyunca yapılan çalışmalar neticesinde icra edilen operasyonlarda toplamda; 430,39 gram narkotik madde, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet hassas terazi ele geçirildi. Toplamda 27 operasyon kapsamında 38 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılırken, 18 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.