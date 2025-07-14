Narkotik operasyonlarında 28 kişi tutuklandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda, 46 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılırken, 28 şahıs adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Narkotik operasyonlarında 28 kişi tutuklandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda  46 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılırken, 28 şahıs adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Ayrıca yapılan aramalarda; 645,70 gram narkotik madde, bin 181 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap,
1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Haber Merkezi

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