Narkotik operasyonlarında 28 kişi tutuklandı
Kayseri'de polis ekipleri tarafından son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda, 46 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılırken, 28 şahıs adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda 46 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılırken, 28 şahıs adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Ayrıca yapılan aramalarda; 645,70 gram narkotik madde, bin 181 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap,
1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.