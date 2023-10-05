Narkotik Operasyonu'nda 15 Kişi Adliyede

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan şafak operasyonunda gözaltına alınanlardan işlemleri tamamlanan 15 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, il genelinde uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik olarak, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce projeli çalışma yapıldı. Çalışmalar çerçevesinde 107 şahsa işlem yapıldı. Ekiplerce sabah saatlerinde hedef şahısların yakalanması için geçtiğimiz gün 21 adrese toplamda 67 ekip 234 personelle eş zamanlı şafak operasyonu yapıldı. Yapılan operasyonda 24 şahıs ’Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan gözaltına alındı. Operasyon çerçevesinde yapılan aramalarda ise toplam; 15 kilo 490 gram uyuşturucu madde, 47 bin 103 adet uyuşturucu hap, 49 kök kenevir, 23 tabanca, 15 tüfek, 249 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslardan işlemleri tamamlanan 15 kişi sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.