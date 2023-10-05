Narkotik Operasyonu'nda 15 Kişi Adliyede

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan şafak operasyonunda gözaltına alınanlardan işlemleri tamamlanan 15 kişi adliyeye sevk edildi.

PAYLAŞ
  • 05.10.2023 13:02
  • Güncelleme: 05.10.2023 14:26
Narkotik Operasyonu'nda 15 Kişi Adliyede
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan şafak operasyonunda gözaltına alınanlardan işlemleri tamamlanan 15 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, il genelinde uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik olarak, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce projeli çalışma yapıldı. Çalışmalar çerçevesinde 107 şahsa işlem yapıldı. Ekiplerce sabah saatlerinde hedef şahısların yakalanması için geçtiğimiz gün 21 adrese toplamda 67 ekip 234 personelle eş zamanlı şafak operasyonu yapıldı. Yapılan operasyonda 24 şahıs ’Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan gözaltına alındı. Operasyon çerçevesinde yapılan aramalarda ise toplam; 15 kilo 490 gram uyuşturucu madde, 47 bin 103 adet uyuşturucu hap, 49 kök kenevir, 23 tabanca, 15 tüfek, 249 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslardan işlemleri tamamlanan 15 kişi sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Osman Kavuncu ve Erkilet Bulvarı, Ziya Gökalp üzerinden birbirine bağlanıyor

Osman Kavuncu ve Erkilet Bulvarı, Ziya Gökalp üzerinden birbirine bağlanıyor

Kırsalda Su Fiyatları Yüzde 200 arttı

Kırsalda Su Fiyatları Yüzde 200 arttı

Baki Ersoy'dan Çiftçilere Müjde

Baki Ersoy'dan Çiftçilere Müjde

2 Terörist başka aracın da önünü kesip ateş etmişler

2 Terörist başka aracın da önünü kesip ateş etmişler

Soğuk algınlığına karşı 'ıhlamura' ilgi arttı

Soğuk algınlığına karşı 'ıhlamura' ilgi arttı

Yanya'dan Talas'a Kardeş Şehir Teklifi

Yanya'dan Talas'a Kardeş Şehir Teklifi

Çok Okunanlar
1
Edebiyat ve Kültür kampı yapıldı

Edebiyat ve Kültür kampı yapıldı

2
Çolakbayrakdar, 'Kendi elektriğimizi üreterek, milli gelire büyük katkı sağlayacağız'

Çolakbayrakdar, “Kendi elektriğimizi üreterek, milli gelire büyük katkı sağlayacağız”

3
Başkan Çolakbayrakdar: 'Eğitim için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Eğitim için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz'

4
40 Yaş Üstü 3. Akkışla Dostluk Turnuvası Başladı

40 Yaş Üstü 3. Akkışla Dostluk Turnuvası Başladı

5
Sansürsüz 'Çerkes Ethem Sempozyumu'

Sansürsüz 'Çerkes Ethem Sempozyumu'

6
Konut dışı emlak satışlarında artış sürüyor

Konut dışı emlak satışlarında artış sürüyor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gültepe Mahallesi'ne 3 proje birden

Gültepe Mahallesi'ne 3 proje birden

Göçmen kaçakçılığı operasyonunda 54 kişi yakalandı

Göçmen kaçakçılığı operasyonunda 54 kişi yakalandı

DAHA FAZLA
Kayseri'deki hububat üreticilerine mazot ve gübre desteği verildi

Kayseri'deki hububat üreticilerine mazot ve gübre desteği verildi

Talas'ta yatırımlara önemli kaynak

Talas'ta yatırımlara önemli kaynak

Kayseri'de 65 yaş üstü 8 milyon 814 yolcu ulaşımdan ücretsiz faydalandı

Kayseri'de 65 yaş üstü 8 milyon 814 yolcu ulaşımdan ücretsiz faydalandı

Narkotik operasyonunda 15 kişi adliyeye sevk edildi

Narkotik operasyonunda 15 kişi adliyeye sevk edildi

Eylül ayında 44 faili meçhul olay aydınlatıldı

Eylül ayında 44 faili meçhul olay aydınlatıldı