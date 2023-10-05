Narkotik operasyonunda 15 kişi adliyeye sevk edildi

Kayseri'de narkotik ekiplerince 67 ekip ile gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda yakalanan 24 kişiden 15'i işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi.

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  • 05.10.2023 14:17
  • Güncelleme: 05.10.2023 14:17
Narkotik operasyonunda 15 kişi adliyeye sevk edildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 3 Ekim Salı günü 67 ekip ve 234 personelin katılımıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 24 kişiden 15'inin işlemleri tamamlandı. 15 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.
NARKOTİK 67 EKİP 234 PERSONEL İLE EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLEDİ
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü 3 Ekim Salı günü düzenlediği operasyonda 24 kişiyi gözaltına almıştı. Düzenlenen operasyonda 107 kişiye yasal işlem yapıldı. Ayrıca dosya kapsamında toplam gerçekleştirilen yakalamalarda; 4 kilogram 175 gram metamfetamin, 1 kilogram 17 gram sentetik kannabinoid, 10 kilogram 72 gram esrar, 99 gram eroin, 100 gram kokain, 23 adet ecstasy, 41 bin 564 adet captagon, 49 kök kenevir, 5 bin 516 sentetik ecza hap, 18 adet tabanca, 14 adet tüfek, 210 adet fişek, 34 adet hassas terazi ele geçirilmişti. 
3 ekim sabah saatlerinde 25 hedef şahsa yönelik, 21 adrese toplamda 67 ekip 234 personelle eş zamanlı sonlandırma operasyon kapsamında da; 1 adet launcher patlayıcı mühimmat, 5 adet ruhsatsız silah, 1 adet tüfek, 39 adet fişek, 12 parça 25 gram metamfetamin ve 2 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirilmişti.

1ha

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