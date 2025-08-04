Narkotik operasyonunda 15 kişi tutuklandı
Kayseri'de narkotik ekiplerince 1 hafta boyunca gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde 20 operasyon kapsamında 27 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı. 15 şahıs adli makamlarca tutuklandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 1 haftada gerçekleştirilen 20 operasyon kapsamında, 27 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı. 15 şahıs adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca, 308,22 gram narkotik madde, 41 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi.