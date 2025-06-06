Narkotik operasyonunda 2 kişi yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen M.O.O.(27) ile M.G.(47) isimli şüpheliler yakalandı.

Narkotik operasyonunda 2 kişi yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda, M.O.O.(27) ile M.G.(47)  yakalanırken haklarında gerekli adli işlemler başlatıldı.

Yapılan aramalarda ise 160,53 gram narkotik madde, 1 adet ruhsatsız tabanca, 40 adet fişek ele geçirildi.

Haber Merkezi

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