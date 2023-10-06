Narkotik operasyonunda 22 kişi tutuklandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan şafak operasyonunda gözaltına alınan 22 kişi tutuklandı.

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  • 06.10.2023 10:15
  • Güncelleme: 06.10.2023 15:29
Narkotik operasyonunda 22 kişi tutuklandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan şafak operasyonunda gözaltına alınan 22 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, il genelinde uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik olarak, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce projeli çalışma yapıldı. Çalışmalar çerçevesinde 107 şahsa işlem yapıldı. Ekiplerce sabah saatlerinde hedef şahısların yakalanması için geçtiğimiz gün 21 adrese toplamda 67 ekip 234 personelle eş zamanlı şafak operasyonu yapıldı. Yapılan operasyonda 24 şahıs ’uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan gözaltına alındı. Operasyon çerçevesinde yapılan aramalarda ise toplam 15 kilo 490 gram uyuşturucu madde, 47 bin 103 adet uyuşturucu hap, 49 kök kenevir, 23 tabanca, 15 tüfek ve 249 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslardan adliyeye sevk edilen 22 kişi tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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İHA

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