Narkotik operasyonunda 3 kişi yakalandı

Kayseri'de polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.D. (39) ve B.B. (39) ile 'Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak' suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.K. (28) cezaevine gönderildi.

Narkotik operasyonunda 3 kişi yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.D. (39) ve B.B. (39) yakalanarak cezaevine gönderildi.

Ayrıca, Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.K. (28) yakalanarak cezaevine gönderildi.

Haber Merkezi

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