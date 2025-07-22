Narkotik operasyonunda 3 kişi yakalandı
Kayseri'de polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.D. (39) ve B.B. (39) ile 'Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak' suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.K. (28) cezaevine gönderildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.D. (39) ve B.B. (39) yakalanarak cezaevine gönderildi.
Ayrıca, Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.K. (28) yakalanarak cezaevine gönderildi.