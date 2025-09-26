Narkotik operasyonunda 31 şahıs yakalandı

Kayseri'de polis ekiplerince 3 ay süreli teknik takip ve izleme süreci sonunda düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, toplam 31 şahıs saklandıkları adreslerde gözaltına alındı.

Narkotik operasyonunda 31 şahıs yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 50 ekip ve 350 personel ile sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen 50 Şehit İbrahim Birol-13 eş zamanlı operasyonlarında; Narkotik Arama Köpeği Mia ile yapılan aramalarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve uyarıcı maddeler ele geçirildi. Saklandıkları adreslerde yakalanarak gözaltına alınan toplam 31 şahıstan, 12’si tutuklanarak cezaevine teslim edildi. 19 şahıs hakkında ise adli işlemler devam ediyor.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

'Gıda İşletmelerinde Karekod Uygulaması' 81 ilde zorunlu oldu
‘Gıda İşletmelerinde Karekod Uygulaması’ 81 ilde zorunlu oldu
Bayramhacı'da ağaçlandırma çalışmaları sürüyor
Bayramhacı’da ağaçlandırma çalışmaları sürüyor
Kayseri'de hafta sonu rotası: Etnografya Müzesi
Kayseri’de hafta sonu rotası: Etnografya Müzesi
İŞKUR'un Kadın istihdamına Destek Projesi Başlıyor
İŞKUR'un Kadın istihdamına Destek Projesi Başlıyor
Gönüllü Kuruluşlar Başkanı Taş'tan Başkan Büyükkılıç'a Ziyaret
Gönüllü Kuruluşlar Başkanı Taş'tan Başkan Büyükkılıç'a Ziyaret
Kocasinan'da Gençler Uzayın Derinliklerine Yolculuk Yaptı
Kocasinan'da Gençler Uzayın Derinliklerine Yolculuk Yaptı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!