Narkotik operasyonunda 31 şahıs yakalandı
Kayseri'de polis ekiplerince 3 ay süreli teknik takip ve izleme süreci sonunda düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, toplam 31 şahıs saklandıkları adreslerde gözaltına alındı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 50 ekip ve 350 personel ile sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen 50 Şehit İbrahim Birol-13 eş zamanlı operasyonlarında; Narkotik Arama Köpeği Mia ile yapılan aramalarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve uyarıcı maddeler ele geçirildi. Saklandıkları adreslerde yakalanarak gözaltına alınan toplam 31 şahıstan, 12’si tutuklanarak cezaevine teslim edildi. 19 şahıs hakkında ise adli işlemler devam ediyor.