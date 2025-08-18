Narkotik operasyonunda 32 kişi yakalandı

Kayseri'de narkotik ekiplerince 1 hafta boyunca gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde 18 operasyon kapsamında 32 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı. 14 şahıs adli makamlarca tutuklandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 1 haftada gerçekleştirilen 18 operasyon kapsamında, 32 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı. 14 şahıs adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca, 2 kilogram 890,52 gram narkotik madde, 8 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 4 adet hassas terazi ele geçirildi.

