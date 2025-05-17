Narkotik operasyonunda 4 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından belirlenen adreslere eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda, M.M.A.(41), S.S.(25), Z.G.(42), ve B.C.(38) isimli şahıslar yakalanırken yapılan aramalarda 1 kilogram 400 gram ve 3 parça halinde 36,3 gram olmak üzere toplam 1 kilogram 436,3 gram narkotik madde ele geçirildi.

Ayrıca M.M.A.(41), S.S.(25) ve Z.G.(42) isimli şahıslar, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.