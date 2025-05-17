Narkotik operasyonunda 4 kişi yakalandı
Kayseri'de narkotik ekipleri tarafından yapılan operasyonda 4 kişi yakalanırken 1 kilogram 400 gram ve 3 parça halinde 36,3 gram olmak üzere toplam 1 kilogram 436,3 gram narkotik madde ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından belirlenen adreslere eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda, M.M.A.(41), S.S.(25), Z.G.(42), ve B.C.(38) isimli şahıslar yakalanırken yapılan aramalarda 1 kilogram 400 gram ve 3 parça halinde 36,3 gram olmak üzere toplam 1 kilogram 436,3 gram narkotik madde ele geçirildi.
Ayrıca M.M.A.(41), S.S.(25) ve Z.G.(42) isimli şahıslar, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.