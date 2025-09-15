Narkotik operasyonunda 6 kişi tutuklandı
Kayseri'de narkotik ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 1 kilogram 652,19 gram narkotik madde, 35 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap ele geçirildi. Toplamda 21 operasyon kapsamında 29 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı, 6 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Operasyonlarda ise toplamda; 1 kilogram 652,19 gram narkotik madde, 35 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap ele geçirildi.