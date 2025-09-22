Narkotik operasyonunda 7 kişi tutuklandı
Kayseri'de narkotik ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 398,23 gram narkotik madde, 1 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet fişek, 174 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap ele geçirildi. Toplamda 27 operasyon kapsamında 39 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı, 7 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Operasyonlarda ise toplamda; 398,23 gram narkotik madde, 1 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet fişek, 174 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap ele geçirildi.