Narkotik operasyonunda 7 kişi tutuklandı

Kayseri'de narkotik ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 398,23 gram narkotik madde, 1 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet fişek, 174 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap ele geçirildi. Toplamda 27 operasyon kapsamında 39 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı, 7 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 1 hafta boyunca gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde toplamda 27 operasyon kapsamında 39 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı, 7 şahıs adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Operasyonlarda ise toplamda; 398,23 gram narkotik madde, 1 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet fişek, 174 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap ele geçirildi.

