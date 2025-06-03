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Narkotik operasyonunda 79 yaşındaki şüpheli yakalandı

Kayseri'de polis ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlar neticesinde M.M. (79), saklandığı adreste yakalanarak hakkında adli işlem başlatıldı.

Narkotik operasyonunda 79 yaşındaki şüpheli yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent genelince uyuşturucu madde ticareti yapan ve “torbacı” olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik saklandıkları adreslere düzenlenen operasyonlar neticesinde; M.M. (79) saklandığı adreste yakalanarak uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gerekli adli işlemler başlatıldı. Öte yandan, Narkotik Arama Köpeği ETA ile yapılan aramalarda 670 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Haber Merkezi

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