Narkotik operasyonunda 8 kişi tutuklandı
Kayseri'de narkotik ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 509,25 gram kokain, 295 kök hint keneviri, 2 adet tüfek, 1 adet hassas terazi, 27 adet dolu fişek, 2 bin lira suçtan elde edilen para ele geçirildi. Toplamda 42 operasyon kapsamında 63 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı, 1 şahısa adli kontrol tedbiri uygulanırken, 8 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 1 hafta boyunca gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde toplamda 42 operasyon kapsamında 63 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı, 1 şahısa adli kontrol tedbiri uygulanırken, 8 şahıs adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Operasyonlarda ise toplamda; 509,25 gram kokain, 72,95 gram metamfetamin, 157,40 gram sentetik kannabinoid, 121 gram uyuşturucu yapımında kullanılan sıvı madde, 88 adet ecstays, 180 adet sentetik ecza, 295 kök hint keneviri, 2 adet tüfek, 1 adet hassas terazi, 27 adet dolu fişek, 2 bin lira suçtan elde edilen para ele geçirildi.