Narkotik operasyonunda rekor: 1 milyon 260 bin uyuşturucu hap ele geçirdi
Kayseri'de narkotik ekiplerince 1 hafta boyunca gerçekleştirilen çalışma neticesinde 33,66 gram narkotik madde, 1 milyon 260 bin adet uyuşturucu ve uyarıcı hap ele geçirildi. Toplamda 8 operasyon kapsamında 20 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı, 8 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
