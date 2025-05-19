Narkotik polisi, 1 haftada 35 kişiyi yakaladı: 16 kişi tutuklandı
Kayseri'de narkotik ekipleri tarafından son 1 haftada gerçekleştirilen operasyonlarda 35 kişi hakkında gerekli yasal işlemler yapılırken, 16 kişi ise tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son 1 haftada gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda, 1 kilogram 990,42 gram narkotik madde, 4 adet ruhsatsız tüfek, 3 adet hassas terazi ele geçirildi.
Ayrıca gerçekleştirilen 23 operasyon kapsamında 35 kişi hakkında gerekli yasal işlemler yapılırken, 16 kişi de adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.